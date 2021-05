Wieder Workshop mit der Nasenflöte

Die Musikbibliothek der Stadtbibliothek widmet sich – wegen des großen Erfolges beim ersten Termin – nun erneut einem oft unterschätzten oder gar gänzlich unbekannten Blasinstrument: der Nasenflöte. Mit einem interaktiven Online-Nasenflöten-Workshop-Konzert will der diplomierte Kulturpädagogen, Musiker und Multi-Instrumentalisten Andreas Rathgeber am Donnerstag, 6. Mai, 18 Uhr, diesem Missstand ein virtuelles Ende setzen. Auf humorvolle Art erläutert Rathgeber sowohl Spieltechniken als auch Einsatzmöglichkeiten der Nasenflöte und untermauert seine mitunter gewagten Ausführungen mit zahlreichen praktischen Beispielen. Die Veranstaltung findet online über das Konferenztool Webex statt und kostet fünf Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0621/293-8900 oder E-Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de

