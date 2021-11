Wieder Trost per Telefon

Sie will trösten, Mut machen und eine Gelegenheit zum Nachdenken bieten: Die Evangelische Kirche bietet ab Sonntag, dem Ersten Advent, bis zum Dreikönigstag am 6. Januar täglich eine neue Telefonandacht unter der kostenfreien Nummer 0621/28000-111 an. „Mit dieser Aktion wollen wir hörbar da sein und den Menschen orts- und zeitunabhängig ein stärkendes Wort mit auf den Weg geben“, sagt Dekan Ralph Hartmann.

Schließlich registriere man inzwischen wegen der sich zuspitzenden Lage wieder eine „spürbare Zurückhaltung“ bei den Gottesdienstbesuchen, so seine Sprecherin. Daher habe die Kirche beschlossen, den Service wieder anzubieten. Vikar Sebastian Degen von der ChristusFriedenGemeinde hatte im März 2020, als die Corona-Pandemie losging und die Gottesdienste abgesagt wurden, die Idee. Er wollte etwas für jene Menschen zu machen, die kein Internet haben. Das kam so gut an, dass daraus dann ein Angebot des gesamten evangelischen Stadtdekanats geworden ist. Es erstreckte sich bis Mitte März, dann besserte sich ja die Corona-Situation. Jetzt geht es wieder los.

Tonband wechselt täglich

„Das aktuelle Pandemiegeschehen bereitet große Sorge und bedrückt uns alle“, so Dekan Hartmann. „Da ist es wichtig, Halt und Stärkung zu finden, Zuspruch zu erfahren und gute Gedanken mit in den Tag zu nehmen“. Deshalb bieten evangelische Geistliche aus ganz Mannheim nun täglich wechselnd wieder diese Telefonandacht an, für die sie – täglich wechselnd – einfach ein Tonband mit einem neuen Impuls von drei bis vier Minuten Länge besprechen. „Wer unsere Andachtsnummer anruft, hört eine menschliche Stimme, erhält jeden Tag einen neuen stärkenden Impuls“, so der Dekan.

An der Aktion beteiligen sich zahlreiche evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen, Diakone und Prädikanten aus ganz Mannheim. Die Aktion geht bewusst über die Advents- und Weihnachtszeit hinaus. Denn, so Hartmann, gerade die Zeit der Weihnachtsfeiertage und danach bis ins neue Jahr hinein sei für viele eine auch schwierige Zeit, wenn Einsamkeit oder auch Familiensituationen sie stark belasten oder sie ihnen bewusst werden. Deshalb dauert die Andachtsaktion bis zum Dreikönigstag am 6. Januar 2022. Die ersten beiden Telefonandachten spricht das Pfarrehepaar Miriam Waldmann und Hans-Jochen Waldmann aus der Gnaden- bzw. aus der Auferstehungsgemeinde.

