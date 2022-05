Wieder ein Corona-Todesfall

Die Fallzahlen bleiben niedrig, der Sinkflug der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter. 253 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Mannheimer Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet – damit liegt die Inzidenz laut Landesgesundheitsamt nur noch bei 571,8. Knapp mehr als 2700 Menschen in Mannheim sind aktuell mit dem Virus infiziert. Auch diese Zahl sinkt seit einigen Wochen stetig. Allerdings meldete die Stadtverwaltung am Donnerstag erneut einen Todesfall – den 481. seit Beginn der Pandemie. Demnach verstarb ein über 90 Jahre alter Mann in einem Mannheimer Altenpflegeheim. lok

