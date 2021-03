Die Infektionszahlen gehen weiterhin nicht spürbar zurück: Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitag, 16 Uhr, 50 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 10 954. Zugleich gelten in Mannheim 10 124 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in der Quadratestadt 577 akute Infektionsfälle, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ging am Freitag leicht zurück und beträgt nun 87,9. Neue Todesfälle wurden in der zurückliegenden Woche nicht gemeldet. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr 253 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Seit 27. Dezember wurden in Mannheim 29 902 Menschen erstmals, 17 453 von ihnen bereits zum zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden im Impfzentrum in der Maimarkthalle und von mobilen Teams 47 355 Dosen Impfstoff aller drei Hersteller verabreicht.

In der vergangenen Woche sind zudem 69 neue Fälle von Mutationen gemeldet sowie 245 Fälle von Mutationen nachgemeldet worden. Dies sind Ergebnisse von rückwirkend ausgeführten Mutationsdiagnostiken. Insgesamt ist in 158 Fällen die hauptsächlich in Großbritannien verbreitete Virusvariante B.1.1.7. aufgetreten. Bei den anderen Mutationen muss noch weitergehende Diagnostik erfolgen. red/lang