Wie zwei kreative Damen die „MM“-Aktion unterstützen

Sie war eines von neun Kindern. „Wir waren sehr arm“, weiß Ingrid Fiederlein noch. Ihre erste Puppe, dran erinnert sie sich ebenso genau, bekam sie damals von der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ geschenkt, die da gerade in den Anfängen der Weihnachtsaktion steckte. Das hat sie geprägt, bis heute. Denn nun engagiert sich Fiederlein für die „MM“-Aktion und überreichte mit Helga Heinold eine Spende von 5000 Euro als Erlös des Adventsbasars.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Damen bilden die „Kreativgruppe St. Johannes“ an der gleichnamigen Kirchengemeinde. Schon seit rund 30 Jahren sind sie zusammen tätig, erst für die Arbeiterwohlfahrt, dann in der Kirche. „Sie ist die beste Freundin und Partnerin“, so Fiederlein über Helga Heinold. Doch von dem einst 14 Frauen, die den 1999 gebildeten Kreativkreis der Kirchengemeinde in Rheinau-Süd bildeten, sind nur noch Fiederlein und Heinold übrig. „Alle anderen können nicht mehr, wir sind halt älter geworden“, bedauert Heinold. Nur Gisela Tischbein helfe noch von zu Hause aus, indem sie etwa viele Näharbeiten übernehme.

Doch ob Adventskränze- und Gestecke, viele kleine Geschenkideen, 100 Linzertorten sowie ein Zentner Weihnachtsgebäck – all das haben Fiederlein und Heinold gefertigt. „Die Kirche ist mein zweites Wohnzimmer“, verweist Heinold darauf, dass sie in dem Gotteshaus im Keller einen Raum haben, in dem sie arbeiten können. „Es macht Spaß – zumal wir sehen, dass es gut angenommen wird und wir damit helfen können“, erklärt Helga Heinold.

Durch ihre eigenen Erfahrungen in der Kindheit sei sie bestärkt worden, der „MM“-Aktion zu helfen. Sie habe von dem rückläufigen Spendenaufkommen und dem erhöhten Bedarf gelesen. „Und da ich in meinem eigenen Leben reich beschenkt wurde, möchte ich gerne etwas zurückgeben“, betont Fiederlein.

Und nicht nur die „MM“-Aktion hat von den kreativen Frauen profitiert. Neben den 5000 Euro für „Wir wollen helfen“ erwirtschafteten sie weitere 2000 Euro für die Gemeinde, „denn wir sind dankbar, dass wir hier einen Raum und alle Freiheiten haben“, erklärt Fiederlein.

Neben den 5000 Euro von der Kreativgruppe hat die „MM“-Aktion eine weitere hohe Spende erhalten. 4200 Euro waren in einem kürzlich eingetroffenen Umschlag voller Geldscheine, an denen nur das ausgeschnittene Logo der „MM“-Aktion aus der in der Adventszeit veröffentlichten Rubrik „Tagebuch“ klebte. Sonst kein weiterer Hinweis, kein Absender. Aber auch für solche Spenden, die ganz anonym eingehen, dankt der „MM“-Hilfsverein sehr herzlich. pwr