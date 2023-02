Wie steht es um Mannheims Städtepartnerschaften in China?

Während die aktuelle politische Ausrichtung Chinas in der westlichen Welt kritisiert wird und für ein unterkühltes Verhältnis sorgt, feiert Mannheim mit chinesischen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur das baden-württembergisch-chinesische Frühlingsfest. Es ist ein Fest der Begegnung, zu dem die Stadtverwaltung, das Generalkonsulat der Volksrepublik China in Frankfurt und die Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Metropolregion Rhein-Neckar (GDCF MRN) am Dienstagabend ins Mannheimer Schloss geladen haben, um das chinesische Neujahr zu begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

China nichts vorschreiben

„Selbstverständlich sind wir verschieden. Wir haben unterschiedliche Traditionen und auch unterschiedliche Werte“, betont Jürgen Lindenberg, Vorstandsmitglied der Freundschaftsgesellschaft. Dann zitiert er den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), dass wir anderen Nationen, Völkern und Ländern nicht vorschreiben sollten, wie sie zu leben hätten. „Das überlassen wir den Amerikanern überlassen“, sagt er und und erheitert damit die geladenen Gäste.

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

„Auch wenn die nationalen politischen Systeme unterschiedlich sind, ist es wichtig, einen guten und ehrlichen Austausch zu pflegen“, sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz an die Gäste gewandt. Generalkonsul Sun Congbin betont, dass wir an einem „neuen Ausgangspunkt der Geschichte stehen und hoffen, dass China und Deutschland weiter am Grundkurs des Dialogs festhalten“.

Dialog schafft Nähe

Was in der Politik zu Dissonanzen führt, davon ist beim Frühlingsfest in Mannheim keine Spur. Im Gegenteil. Die Stimmung ist heiter und freundschaftlich. Das Jahr des Wasser-Hasens, der sich durch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auszeichnet, wird von chinesischen und deutschen Gästen gemeinsam begrüßt. Es wird musiziert. Der Löwentanz soll allen Anwesenden Glück bringen.

Auf die Frage, wie sich die politische Lage in China auf die chinesisch-deutsche Freundschaft auswirke, antwortet Lindenberg: „Jetzt erst recht muss man die Freundschaft pflegen. Freundschaft besteht schließlich zwischen den Menschen und nicht zwischen den Systemen.“ Er hoffe auf einen Wandel der Beziehungen zum Besseren, indem er mit den Menschen spricht.

China-Bashing

Die unterkühlte Stimmung spüre er, wenn er mit Deutschen und Pressevertretern rede: „Da ist China-Bashing ziemlich üblich geworden“. Von den Chinesen erfahre er im direkten Austausch mehr, nicht jedoch über die elektronische Medien.

Meinungsverschiedenheiten thematisieren

Nach den politischen Auswirkungen der aktuellen Dissonanzen auf die chinesische-deutsche Freundschaft gefragt, stellt Stadtsprecherin Monika Enzenbach den Wert von Städtepartnerschaften heraus. Gerade in volatilen Zeiten der internationalen Politik seien Begegnungen auf persönlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene besonders wichtig. Städtepartnerschaften würden genau dies ermöglichen. „Insbesondere in Zeiten, in denen sich die Beziehungen zu China in einer komplexen Lage befinden, können wir durch offene Kommunikationskanäle, bilaterale Gespräche und auch im Rahmen von Formaten der Vereinten Nationen Dissonanzen und Meinungsverschiedenheiten thematisieren.“

Mehr zum Thema Diplomatie Iranischer Staatsbesuch in China: Ausbau der Beziehungen Mehr erfahren Geheimdienste USA: Mehr als 40 Länder im Visier von Chinas Ballon-Spionage Mehr erfahren Diplomatie Chinas gefährliche Haltung Mehr erfahren

Spende aus China

Es sind dann doch die direkten Kontakte die funktionieren und die beiden Länder stärker miteinander vernetzten, als man es weithin mitbekommt. Im April 2020 hatte die Stadt Mannheim mithilfe ihrer Partnerstadt Qingdao, das am Gelben Meer etwa geleichweit von Shanghai und Peking entfernt liegt, Medizinprodukte aus dem Reich der Mitte beschaffen können. Im Mai dann hatte die Partnerstadt Zhenjiang, das etwa 250 Kilometer westlich von Shanghai liegt, 100 000 CE-zertifizierte OP-Masken an Mannheim gespendet und war auch für die Transportkosten aufgekommen - in einer Zeit, als in Deutschland Masken Mangelware waren.

Mannheim-Qingdao-Shuttle auf Eis

Die aktuelle politische Lage hat auch nicht dafür gesorgt, dass eine Güterzugverbindung in die Partnerstadt Qingdao derzeit eingeschlafen ist. Erst im Februar des vergangenen Jahres war der Mannheim-Qingdao-Shuttle in die 13 200 Kilometer entfernte chinesische Küstenmetropole in Betrieb genommen worden. Nur die Verbindung von Xi’an über Duisburg nach Mannheim fahre derzeit noch, sagt der Betreiber der Güterzuglinie Cosco Shipping, Da Ma, auf Anfrage. „Der Grund ist der Krieg in der Ukraine und nicht mehr genug Fracht, um diese Route regelmäßig zu starten.“ Es wird sich zeigen müssen, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen entwickeln, damit die Zugstrecke wieder aktiviert wird.