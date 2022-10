Wie sieht Wohnen in Zukunft aus?

Wie kann das Wohnen der Zukunft aussehen? Was ist notwendig, um Mannheim lebenswerter zu machen? In der Podiumsdiskussion „Wohnen in Mannheim – worauf es jetzt ankommt“ an diesem Donnerstag, 13. Oktober, um 18 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße 3 stehen unter anderem diese Grundsatzfragen im Raum, wie CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting mitteilte. Seine Partei lädt zu der Veranstaltung ein. Zu den Gästen zählen Karl-Heinz Frings (Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft GBG), Marcel Hauptenbuchner von Hildebrandt & Hees Immobilien, Andreas Reisch (Diplom-Ingenieur, freier Architekt und Geschäftsführer der Reisch-Gruppe), CDU-Landtagsabgeordnete Christina Staab (Vorsitzende des Landtagsausschusses für Landesentwicklung und Wohnen) und Andreas Paul (Geschäftsführer von Haus & Grund in Mannheim). Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet die CDU um eine Voranmeldung unter 0621/17 29 08 90 oder über die Homepage. akh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: www.cdumannheim.de/ anmeldung