Wie oft ist Fred Fuchs im Blatt?

Hallo liebe Freundinnen und Freunde! Ich weiß, ich bin ein paar Seiten zu früh mit meiner Begrüßung, die Ihr immer samstags auf der Kinderseite lesen könnt. Aber ich möchte Euch schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Ihr heute in dieser besonderern Ausgabe für die Familie auch etwas gewinnen könnt. Wir haben zehn Fred-Fuchs-Überraschungspakete gepackt, die Ihr vielleicht bald zu Hause habt. Sucht einfach in der ganzen Zeitung nach mir. Wie oft findet Ihr mich heute? Die Zahl schreibt Ihr dann in eine E-Mail und schickt sie mir an kinderseite@mamo.de. Und mit etwas Glück bekommt Ihr in ein paar Tagen das Paket von mir geschickt. Also aufmerksam die Zeitung anschauen! Habt ein schönes Wochenende,

Euer

Fred Fuchs