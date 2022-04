Am frühen Morgen des Ostertages gingen zwei oder drei Frauen zum Grab Jesu. Sie hatten sich auf einen Abschiedsbesuch eingerichtet, wollten dem Toten die letzte Ehre erweisen. Nach dem Hochgefühl der gemeinsamen Jahre mit ihm, nach dem Horror des Karfreitags und der Schockstarre des Karsamstags kündigte sich an diesem Morgen fast rücksichtslos die Wiederkehr der Normalität an. Die Vögel sangen. Die Geschäfte öffneten. Aus der Kaserne drang ein Trompetenstoß, der Morgenappell.

„Wie naiv wir doch waren“, sagte Maria Magdalena. „Ich dachte, ich wäre tatsächlich etwas Besonderes für ihn. Eines Tages würde er mich heiraten, wir würden Kinder haben und irgendwann Enkelkinder, und unsere Liebe würde ewig halten.“

„Wie naiv wir doch waren“, sagte Maria, seine Mutter. „Ich dachte: wenn er endlich erwachsen geworden wäre, würde er wieder zurückkommen und die Schreinerei seines Vaters übernehmen. Er hätte ja trotzdem in der Synagoge lehren können. Vielleicht nicht so radikal. Aber als anständiger Bürger. Ein Sohn, auf den eine Mutter stolz sein könnte.“

„So naiv, so naiv“, sagte die andere Maria. „Zu allen ist er hingegangen: den Isolationspatienten in der Quarantäne, den Huren im Rotlichtviertel, den Hedgefonds-Managern in ihren Bankentürmen, den Besatzungsmachthabern und den Glaubenshütern. Ständig dabei, sich zu überfordern, sich aufzuopfern. Als hätte er tatsächlich gedacht, er könnte alle versöhnen. So naiv!“

„Ja, wir waren tatsächlich naiv“, sagte Maria, die Mutter des Jakobus. „Wir meinten, wenn wir nur miteinander sprechen, ist jeder Konflikt lösbar. Niemand muss zur Waffe greifen, um Dinge zu verändern. Wir tauschen Argumente, voller Respekt. Das hatte er uns jedenfalls vorgemacht. Wenn er mit jemandem sprach, schienen sich alle Konflikte aufzulösen. Noch bei seiner Verhaftung ließ er sich von Judas umarmen! Petrus wollte ihn raushauen. Er hat es ihm untersagt.“

Salome hatte den beiden – oder waren es drei? – bis dahin nur zugehört. „Ist es wirklich naiv, was er uns gezeigt hat?“, fragt sie schließlich. „Wer wäre Gandhi ohne seinen gewaltlosen Widerstand? Wer Martin Luther King Jr., hätte er James Earl Ray erschossen? Wer wäre Dietrich Bonhoeffer heute, wenn das Attentat vom 20. Juli gelungen wäre? Vielleicht war Jesus kein Realpolitiker. Aber er war jedenfalls konsequent!“ Die beiden Marien schauen Salome entgeistert an. „Mit der Bergpredigt kann man doch keine Politik machen!“, sagt eine dann; „Willst du vielleicht Frieden durch Unterwerfung?“, eine andere. „Du hast ja gesehen, wozu sein Pazifismus geführt hat!“, sagt die dritte. Und die vierte: „Auf alle hat er Rücksicht genommen. Nur auf meine Gefühle nicht.“

Salome schweigt. Es ist nicht die Zeit zum Streiten. Sie denkt an ihren toten Lehrer, Freund, Anführer, Ideengeber, Tröster, Ermutiger. ‚Das Gottesreich ist ganz nah, um euch herum, in euch drin. Trotz der Bedrohungen des Lebens, eures eigenen und des ganzen Planeten. Trotz der 150 000 feindlichen Soldaten im Land. Lasst es wachsen!’

Die Frauen gehen weiter. Über dem Horizont geht die Sonne auf. Und da bemerkt sie es, als erste. Der Stein vor dem Grab ist weggewälzt. Und er war sehr groß! Wie aus heiterem Himmel weiß sie, was zu sagen ist. Ganz naiv: „Er ist auferstanden.“

Stefan Scholpp

Pfarrer der Evangelischen ChristusFriedenGemeinde, Mannheim