Wie man sein Fahrrad vor Dieben schützt

Mannheim. Sie schlagen nicht nur in dunklen Ecken, an einsamen Plätzen oder schlecht einsehbaren Straßen zu - auch aus nicht wirksam gesicherten Kellern oder Garagen werden vermehrt insbesondere teure Elektroräder gestohlen.

Den Grund dafür nennt Joachim Schneider, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention: „Zwar haben viele Räder mit Elektroantrieb ein Rahmenschloss, das Vorder- und Hinterrad blockiert. Das genügt allerdings nicht als Diebstahlschutz, da das Rad weggetragen oder einfach in ein Auto verladen werden kann.“ Schneider rät deshalb zu einem stabilen, massiven Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss mit „geprüfter Qualität“ aus hochwertigem Material. Entweder sollte das Schloss so groß sein, dass sich Vorder- und Hinterrad sowie der Rahmen an einen festen Gegenstand anschließen lassen, oder man setzt mehrere Schlösser ein. Auch wertvolles Zubehör wie Akku oder Display sollte mit einem verlässlichen Schloss gesichert oder mitgenommen werden.

Schlösser und Peilsender

Inzwischen gibt es auch versteckte Ortungssender, wie beispielsweise sogenannte GPS-Tracker, die man am Rad anbringen kann. Sie schicken per SMS einen Alarm ans Mobiltelefon, wenn das Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie ständig den Standort des Rades. Auch ein Fahrradpass, den die Händler auch auf Nachfrage ausstellen, kann bei einer Anzeige und der Suche nach dem gestohlen Drahtesel helfen. Damit ein gestohlenes und wiedergefundenes Rad problemlos seinem Eigentümer zugeordnet werden kann, braucht es eine individuelle Kennzeichnung wie die Rahmennummer oder eine zusätzliche Codierung.

In Mannheim bietet das regelmäßig der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an. Durch die Codierung wird ein Fahrrad dauerhaft mit einem individuellen alphanumerischen Code versehen. Der wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen. Der Code enthält verschlüsselte Angaben zu Namen und Adresse der Besitzer. Er setzt sich aus dem Autokennzeichen und Gemeindecode des Ortes, in dem die Eigentümerin wohnt, einer fünfstelligen Zahl für die Straße, drei Ziffern für die Hausnummer, sowie den Namens-Initialen zusammen, ergänzt durch eine zweistellige Jahreszahl der Codierung. Polizei oder Fundbüro können anhand des Codes sofort den rechtmäßigen Besitzer ablesen - ohne Rückgriff auf zentrale Datenbanken.

Codierung schreckt ab

Ein weitere positiver Nebeneffekt lauf ADFC: Der erkennbare Code am Rad wirkt abschreckend auf mögliche Diebe, da der Wiederverkaufswert sinkt und es auch für Hehler an Attraktivität verliert. Bis auf wenige Ausnahmen wie etwa ein Carbon-Rahmen können alle Fahrräder (wie übrigens auch die teuren Fahrrad-Akkus) codiert werden. Das kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, reicht eine eidesstattliche Erklärung des Eigentümers. Die nächsten Termine: Donnerstag, 13. April, von 16 bis 18 Uhr bei Fahrrad-Kästle, (Ziethenstr. 29) in Feudenheim und Samstag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr beim ADFC-Gebrauchtradmarkt auf dem Lindenhofplatz am Südausgang des Mannheimer Hauptbahnhofs.