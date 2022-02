Mannheim. Lydia Frotscher will die Bundesgartenschau in Mannheim 2023 zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Als Ausstellungsbevollmächtigte wird sie in den kommenden zwei Jahren auf dem Spinelli-Gelände und im Luisenpark mächtig wirbeln. Was sie so vorhat und warum sie in Mannheim die beste Buga aller Zeiten veranstalten will, das erklärt Lydia Frotscher in der neuen Folge des Podcasts „Mensch Mannheim“.

Vor einem Jahr ist Frotscher von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft nach Mannheim entsendet worden. Ihr Auftrag: die gärtnerischen Ausstellungen zu planen. „Mein erstes Jahr hier in Mannheim war überraschend, aufregend, anders als gedacht“, erzählt sie. „Ich bin wahnsinnig toll aufgenommen worden.“ Und sie habe sich sofort in das Spinelli-Areal verliebt.

Frotscher bringt für ihre Aufgabe eine bemerkenswerte Expertise mit. Sie ist Landschaftsgärtnerin, Baumschulmeisterin und Produktionsgartenbautechnikerin - und hat die Buga Heilbronn 2019 mit zum Erfolg geführt. Hier in Mannheim habe sie nun ihren „absoluten Traumjob“. Das Mannheimer Gelände habe sie schon beim ersten Besuch beeindruckt, auch wegen der Baracken. „Eine eigene Energie“ habe sie da erlebt. Man könne dort besondere Szenerien erschaffen. Dazu das Zusammenspiel mit dem Luisenpark. „Ich habe gelernt: Die Mannheimer wissen es, wie man untertreibt“, sagt Frotscher. Sie wisse gar nicht, ob die Mannheimer es selbst so wahrnähmen: Der Luisenpark sei „wahnsinnig toll“.

„Die beste Buga aller Zeiten“ will Frotscher erschaffen. Die Themen Umwelt, Klima, Energie, nachhaltige Nahrungssicherung sollen sich in jedem Ausstellungsbeitrag widerspiegeln. „Eine zusammenhängende Geschichte erzählen“ - das soll die Mannheimer Buga so besonders machen. Aber sind die Macher trotz Corona auch im Zeitplan? „Natürlich werden wir rechtzeitig fertig“, erklärt Frotscher und lacht dabei. Auch in Heilbronn habe es wenige Wochen vor der Eröffnung Stimmen gegeben, die gesagt hätten: „Das schafft ihr nie.“ Bald soll auch mehr zu sehen sein: „Wir werden diesen Herbst schon anfangen, die ersten Pflanzen zu setzen, damit sie auch eine komplette Vegetationsperiode haben, um sich einzugewöhnen.“ Zudem soll es wieder Baustellenführungen geben. So entstehe auch ein Bild bei den Menschen, und man könne Fragen beantworten, so Frotscher. Worauf sie sich am meisten freut? Am besten mal reinhören.