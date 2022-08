Wie lief’s mit dem Ticket?

Das 9-Euro-Ticket hat die Reiselust gesteigert, das Umdenken angeregt und vielleicht auch dazu geführt, das Auto stehenzulassen. Richtig? Oder wurde schon im Juni genervt in der ersten überfüllten Regionalbahn abgewunken? Wir möchten über die Erfahrungen berichten, die Sie mit dem 9-Euro-Ticket gemacht haben. Für wen war es die optimale Ergänzung, wer war in den vergangenen Monaten nur mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs? Was hat es reizvoll gemacht und wieso waren einige enttäuscht? Schildern Sie uns, wie es war, mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs zu sein, schicken Sie uns Fotos von Ihren Trips, machen Sie Ihrer Begeisterung oder ihrem Ärger Luft und senden Sie uns ein paar Zeilen zu, die wir in der Zeitung und im Netz veröffentlichen dürfen. Sie erreichen die Redaktion per E-Mail unter lokal@mamo.de. abo

