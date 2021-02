Mannheim. Wer sich bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim in einen Kurs einloggt, den erwarten eher selten stundenlange Vorträge der Dozenten aus dem Wohnzimmer. Im Studiengang Digitale Medien, Mediapublishing und Gestaltung heißt es für die Teilnehmer vielmehr: Selbst moderieren, im virtuellen Raum Gruppenarbeiten durchführen, fertige Projekte vor Kunden wie dem Justizministerium vorstellen – eben der eigene Regisseur sein, samt Rhetorik, eigenproduzierten Filmen und Präsentationen. Und einen Blick auf die digitale Tafel werfen oder die Umfrage des Dozenten „was haltet ihr davon?“ beantworten.

Online-Lernen an den Hochschulen Auf ausdrücklichen Wunsch der Studierenden und Dualen Partner ist die DHBW im Oktober 2020 mit einem hybriden Semester gestartet. Große Kursgruppen wurden geteilt, Vorlesungen parallel live und online angeboten. Ein Teil wurde vor Ort unterrichtet, der andere schaltete sich dazu. Seit November 2020 ist der Studienbetrieb aller Hochschulen vor Ort ausgesetzt, auch die Bibliotheken sind geschlossen. Universität Mannheim: Die Uni setzt auf Videokonferenztools wie Zoom. Dafür hat die Uni extra Lizenzen angeschafft. Über die Stiftung der Uni wurden Gelder für die Digitalisierung gesammelt, jeder Hörsaal mit Kameras ausgestattet. Dozenten müssen einen Plan vorlegen, wie sie ihre Inhalte digital vermitteln. Die Lehrenden können in einem Videostudio ihre Vorlesungen aufzeichnen, damit sie jederzeit abrufbar sind, oder streamen direkt aus dem Hörsaal oder von zu Hause. Über das Uniportal Illias können Umfragen und Dokumente ausgetauscht werden. Vorlesungen und Seminare laufen an der Hochschule Mannheim bevorzugt über das Videokonferenztool Webex. Davon wurden im Sommersemester Lizenzen und Kameras für Hörsäle gekauft. Die Dozenten können ihre Vorlesungen frei gestalten, manche senden live aus den Praktikumsräumen. In den sozialen Studiengängen gab es durch die internationalen Studierenden schon vor der Pandemie Online-Lehre. Das Team des Prorektors Thomas Schüssler hilft bei Fragen rund ums Digitale. red/lia

AdUnit urban-intext1

„In unserem Fach erleben wir gerade eine gigantische Nachfrage. Wir entwickeln digitale Patientenakten oder bringen virtuelle Kompetenz in Altersheime“, sagt Studiengangsleiter Jürgen Redelius. Er und seine Kollegen sind mit der Verlagerung des Unterrichts in den virtuellen Raum sehr zufrieden – und benötigen mittlerweile kaum noch die extra dafür eingerichteten Vorlesungsstudios auf dem Campus der DHBW. Wie so eine Lehrstunde dort abläuft, soll ein Besuch in der menschenleeren Hochschule zeigen. Und klären, wie es der DHBW gelungen ist, in so kurzer Zeit die rund 6000 Studierenden samt 135 Lehrkräften in die digitale Welt zu verlagern.

„Sprung zehn Jahre nach vorne“

Tatsächlich sind die fünf Studios nur ein Baustein des Notfallplans, den Rektor Georg Nagler mit seinen Prodekanen wegen des Verbots von Präsenzunterricht im März 2020 ausgetüftelt hatte. Die Verordnung trifft damals die Hochschule mitten im Semester, kurz vor Beginn der Abschlussprüfungen. „Das war eine riesige Zäsur für uns, wir mussten alles umstellen. Aber es hat verblüffend gut funktioniert und war ein Sprung zehn Jahre nach vorne“, erinnert sich Nagler.

„Unser Ziel war und ist es, dass alle in der Regelzeit ihr Studium abschließen, was uns gelungen ist“, ergänzt Frank Sobirey, Prodekan der Fakultät Wirtschaft. Regelmäßig tausche man sich zudem mit Unternehmen aus, um zu wissen, wie gut sich die Erstsemestler schlagen, wirft geschäftsführender Dekan Volker Schulz von der Fakultät Technik ein. Der Professor für Maschinenbau trifft sich mit seinen Kollegen und Nagler regelmäßig. Sie alle wollen auch die Qualität der Abschlüsse trotz Pandemie-Jahr erhalten. Wie aber gelingt das in der Praxis, wie sieht so ein Vorlesungsstudio aus? Beim Eintreten in den Seminarraum wirkt alles normal, bis auf das Pult: Dort steht ein leistungsfähiger Rechner samt Kamera, ein Mikrofon sowie eine Dokumentenkamera, die Bücher, Fotos oder Gegenstände aufnimmt und an Beamer oder Videokonferenzen ausspielt. Abgeschirmt wird das Pult von einer Plexiglasscheibe, die für den hybriden Unterricht gedacht ist. „Die Teilnehmer zu Hause können per Chat fragen stellen, auf die digitale Tafel schreiben oder virtuell die Hand heben. Über ein Pad kann ich handschriftliche Notizen für alle sichtbar machen“, sagt Redelius. Dass der Medienprofessor heute so problemlos unterrichten kann, liegt auch am Wissen der Wirtschaftsinformatiker in Kombination mit der jahrelangen Nutzung aller Dozenten der Lernplattform Moodle. Weil die Professoren der Wirtschaftsinformatik schon vor der Pandemie gute Erfahrungen mit der Lernplattform Blackboard gemacht hatten, entschied sich Rektor Nagler schon im März für dieses Tool. Und kaufte auf einen Schlag 8000 Lizenzen.

AdUnit urban-intext2

Als Teil des Taskforce-Teams Corona etablierte eine Projektgruppe aus Wirtschaftsinformatikern dann das neue Lernsystem in den Fakultäten. Zudem wurden vier externe Informatikfachkräfte eingestellt und eine Hotline für Fragen eingerichtet. „Heute steht die Technik, alle Vorlesungsräume wurden umgerüstet für Hybridunterricht. Leider wurden wir im Herbst wieder ausgebremst“, sagt Wirtschaftsprodekan Sobirey. Trotzdem ist sich das Rektorat sicher: Die Zukunft wird aus einem Mix aus 80 Prozent Präsenz und 20 Prozent Online-Unterricht bestehen.

Verbindungsstörungen frustrieren

Wie es den Studierenden hinter dem Bildschirm damit geht? „ Lerninhalte lassen sich online nicht so vermitteln wie im Präsenzunterricht. Größtenteils konnten die Kurse diese Probleme mit den Dozenten super lösen und die Lerninhalte anpassen“, sagt Anna Rabus, Studierendensprecherin der DHBW. Weil fragende Gesichter oder unruhiges Gemurmel als Feedback fehlen, bauen viele Professoren laut Rabus öfter kleine Pausen, Dialoge und Umfragen ein. Zum einen, um abzufragen, ob jeder die Themen versteht. Zum anderen, damit die Teilnehmer konzentrierter folgen können. Trotzdem räumt die Eventmanagement-Studentin ein: Das Selbstmotivieren fällt schwer, Verbindungsprobleme frustrieren sehr und alle vermissen das gemeinsame Lernen.

AdUnit urban-intext3

Zurück im Vorlesungsstudio schaut ein Kollege von Redelius vorbei und erklärt, wie Socializing ohne Kontakt gelingt: Er lädt seine Studis zum virtuellen Kennenlernspiel ein. Oder erzählt von einer Studentin, die live für ihre Kommilitonen gekocht hat. Wie gut die Chancen der Corona-Studierenden auf dem Arbeitsmarkt stehen? „Wir sind die Gewinner der Krise, bei unseren Studierenden ist die Kompetenz schon da. Bei uns findet ein Wissenstransfer in die Unternehmen statt, wir sind Treiber der Technologie“, sagt Redelius.