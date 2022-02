Janina Huber gehört zu den profiliertesten Weinexpertinnen der Region – sie ist zwar Pfälzerin aus Leidenschaft, aber als ehemalige Deutsche Weinkönigin hat sie alle deutschen Weinregionen bereist und weiß, wovon sie spricht. Im Podcast „Mensch Mannheim“ berichtet sie von ihrem außergewöhnlichen Lebensweg, ihrer Leidenschaft für Wein, spricht über den sich wandelnden Markt und stellt bei einer kleinen Weinprobe im Podcaststudio ganz nonchalant unter Beweis, wie gut sie sich mit den unterschiedlichsten Tropfen auskennt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1







Unter ihrem Geburtsnamen Janina Huhn wurde die Bad Dürkheimerin 2014 für ein Jahr zur Deutschen Weinkönigin gewählt, und die Wahl wurde zum Wendepunkt ihres Lebens. „Ich bin da so ein bisschen quer reingerutscht“, erzählt die Winzertochter, weil sie mit ihren Studienfächern Geschichte, Latein und Philosophie ursprünglich ins Lehramt strebte. Sie habe dann gemerkt: „Ich brauche was Neues in meinem Leben.“ Wein sei schon immer ein wichtiges Thema in der Familie und für sie selbst gewesen, und gerade öffentlich über Wein zu sprechen, habe die Leidenschaft noch einmal geweckt – konsequent wählte sie die „Weinbranche“.

Huber organisierte und moderierte etliche Veranstaltungen im BASF-Weinkeller, bildete sich weiter zu internationalen Weinen und machte sich selbstständig, war in den SWR-„Weinsafaris“ unterwegs und gibt heute Weinseminare. Sie ist stolz auf ihr angesehenes „Diploma in Wines and Spirits“ und sagt lachend: „Man muss auf jeden Fall trinken, trinken, trinken, wenn man dranbleiben will in dieser Branche.“

Offen zeigt sie sich auch für alkoholfreie Weine und weiß: „Man muss da noch ein bisschen an den Herstellungsmethoden feilen, dass man auch die Aromen des Weines gut transportiert in die alkoholfreie Variante. Aber ich glaube, der Markt ist da.“ Und die Produkte würden immer besser werden. Huber spricht auch über den Pflanzenschutz als eine der größten Herausforderungen für den Weinbau und die Züchtung neuer Rebsorten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und dann wird’s im Podcast doch noch alkoholisch: Janina Huber testet im Gespräch das aktuelle Wein- und Sektpaket zum 75-jährigen MM-Jubiläum aus dem BASF-Weinkeller - und stellt dabei ihre ganze Expertise unter Beweis.

Unter www.meinmorgen.app finden Sie das Wein- und Sektpaket zum MM-Jubiläum aus dem BASF-Weinkeller.