Mannheim. Die einen zelebrieren den 14. Februar als Tag der Liebe, die anderen empfinden ihn als kommerziell. Doch der Valentinstag im Lockdown bietet überhaupt so manche Hürden. Paare, die sich für den Anlass sonst bekochen und bedienen lassen, müssen auf das romantische Dinner im Restaurant verzichten. Und wer kurzfristig doch noch ein Präsent für den Partner erstehen möchte, muss für Blumen und Süßigkeiten Supermarkt oder Tankstelle ansteuern. Denn aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfen Floristen Blumengrüße nur auf Bestellung verkaufen (wir berichteten). Es stellt sich also die Frage: Wie haben die Menschen in Mannheim den Valentinstag verbracht?

Angela Spiegel und Bernhard Gürke haben den Tag nicht gefeiert. Die Mannheimerin macht die Corona-Krise dafür verantwortlich. „Schade finde ich es schon“, bedauert ihr Partner. „Ich wäre sonst mit Angela essen gegangen und meine Schwester hätte auf die Kinder aufgepasst.“ Auch Carina Herriger hat am Sonntag nichts Besonderes gemacht - was aber mit den Corona-Maßnahmen nichts zu tun hat, wie die Ludwigshafenerin betont, als sie im Herzogenriedpark spazieren geht. „Ich brauche keinen bestimmten Tag, um meinem Partner zu sagen, dass ich ihn liebe.“ Für Christine Wilhelm ist es „ein Tag wie jeder andere“, so die junge Frau.

Wie sie haben viele Paare den Valentinstag im Lockdown verbracht: Sabrina und Marcus Stephan – hier mit Sohn Luca – haben es sich zuhause mit einem guten Essen schön gemacht. © Tanja Capuana-Parisi

Andere Dinge derzeit wichtiger

Dass der Tag medial zu stark beworben wird, findet Miriam Eckl. „Ich finde es übertrieben“, sagt die Mannheimerin. „Mittlerweile ist der Valentinstag schon sehr kommerzialisiert.“ Daniela Wörlein findet auch, dass der Tag normalerweise zu stark präsent ist. „Dieses Jahr ist es aber nicht zu extrem“, sagt die Ladenburgerin. Sie hat den 14. Februar mit ihrem Sohn beim Schlittenfahren verbracht. „Ich bin Single und feiere den Valentinstag nicht.“ An Marina Fassner ist der Tag nahezu unbemerkt vorbeigegangen, wie sie erzählt. „Wegen Corona“, sagt die Frau aus Schwetzingen. „Für mich stehen aber gerade andere Dinge im Vordergrund.“

Janine Bergemann aus der Neckarstadt betrachtet den Tag nüchtern. „Ich feiere ihn generell nicht“, sagt sie. Ähnlich sieht es Rolf Hemberger. Er brauche keinen Valentinstag, um romantisch zu sein. Ein paar Meter weiter sind Martin und Georg davon überzeugt, dass man den Valentinstag eher feiere, wenn man die Tradition von den Eltern kennt. „Um die Liebe zu zelebrieren, brauche ich keinen bestimmten Tag“, sagt Martin. Blumen und Süßigkeiten gab es bei dem Ehepaar trotzdem. „Aber Süßes gibt es bei uns sowieso jedes Wochenende“, sagt er lachend.

Anastasia und Frederik Paulus hatten keine speziellen Pläne für den Tag ausgemacht. Ein romantischer Abend zu zweit sei nicht möglich, denn einen Babysitter für ihr Kind am Valentinstag zu finden, sei schwierig. Traurig sind der Mannheimer und die Mannheimerin darüber nicht. „Das macht für uns keinen Unterschied“, sagt sie. Zu zweit haben es sich am 14. Februar dagegen Kathrin und Tobias gemütlich gemacht. Mit dem Valentinstag habe das aber nichts zu tun, sagt die Mannheimerin. Sie verbringen ohnehin gern viel Zeit miteinander. Im Lockdown sowieso. „Wir haben immer Valentinstag“, scherzt Tobias. Dem Valentinstag nicht komplett abgeneigt ist Tobias. „Wir feiern ihn ein bisschen“, verrät er. „Wenn die Restaurants geöffnet gewesen wären, wären wir zu zweit essen gegangen und hätten einen Babysitter engagiert.“ Er hat seiner Frau einen Blumenstrauß geschenkt, außerdem kam etwas Gutes auf den Teller: Steinbeißfilet. Und der Opa hat auf unser Kind aufgepasst.

Rosen von den Kindern am Vortag

Ein romantisches Dinner zuhause gab es auch bei Sabrina und Marcus Stephan. „Schweinelendchen mit Rahmsoße und Bandnudeln“, erzählt die Brühlerin und lächelt. „Und zum Nachtisch Eis.“ Am Valentinstag geht es für die beiden normalerweise auch sonst nicht ins Restaurant. „Wir haben es jedes Jahr so gemacht, dass wir etwas Besonderes kochen“, sagt sie.

Für Tanja Bräunig ist der Valentinstag wichtig. „Wir sind seit elf Jahren zusammen und fünf davon verheiratet. Ich habe meinen Mann mit einem Frühstück überrascht“, sagt die Mannheimerin. Von ihren Kindern Sonny und Moritz habe sie schon am Vortag Rosen bekommen. „Wir wären eigentlich essen gegangen, aber durch Corona fiel das leider aus“, sagt Bräunig bedauernd. „Das empfinde ich schon ein wenig als Verlust.“ Dafür hat die Familie es sich zuhause gut gehen lassen. „Es gab Salzkartoffeln mit zwei verschiedenen Soßen, Buttergemüse und Schweinefiletmedaillons.“

