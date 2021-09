Wie Ex BASF-Vorstandschef Jürgen Strube die Demokratie in der Rhein-Neckar-Region stärken will

Mannheim. Jürgen Strube gehört zu den ganz großen Namen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Von 1990 bis 2003 war er Vorstandschef und danach sechs Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der BASF in Ludwigshafen, er hat viele Jahre im Ausland gelebt, und die Liste seiner Ehrungen und Auszeichnungen lässt einen in Ehrfurcht erstarren. Im Podcast „Mensch Mannheim“ berichtet Strube, Jahrgang 1939, zunächst über seinen beruflichen Weg an die Konzernspitze, seine Auslandsaufenthalte in Brasilien und in den USA, die Belastungen für seine Familie und die kraftraubende Pendelei zwischen Nordamerika und Europa. Und Strube verrät, wie ihm etwa Westernfilme und Lyrik halfen, auf andere Gedanken zu kommen. Rückblickend sagt er über seinen Führungsstil, dass er sich nicht als „hero CEO, sondern als Spitze eines Teams“ betrachtete und als Jurist für Dinge, die er nicht konnte, fähige Teammitglieder brauchte: Chemiker, Ingenieure und andere Naturwissenschaftler. Mut brauche man in solchen Positionen in großem Umfang, weil man Entscheidungen unter Bedingungen von Ungewissheiten zu treffen habe. „Demut“ gehöre zu diesem Mut, ist Strube überzeugt. „Man darf sich über Erfolge freuen. Man darf aber aus Erfolgen nicht schließen, dass das, was heute erfolgreich ist, morgen und übermorgen genau denselben Erfolg verspricht.“

Unabhängige Geister seien ihm immer wichtig gewesen – und Strube spricht in diesem Zusammenhang auch von seiner damaligen Frau Brigitte, die 2017 starb. Die Gründung der Strube-Stiftung war „eine logische Folge“, erzählt Strube, als er über die seltene Erkrankung seiner Frau spricht. Gemeinsam mit ihr habe er frühzeitig darüber gesprochen, was Tochter Karin und Jürgen Strube nach dem Tod von Brigitte tun könnten. Die Idee: Eine Stiftung solle sich auf dem Gebiet der Medizin, des Hospizes, der Kultur und der Völkerverständigung betätigen. Heute will die Strube-Stiftung in diesen Gebieten „Impulse geben, aber nicht Lösungen“. Strube berichtet auch von dem Stiftungsformat „Building Conversation Rhein-Neckar“, bei dem über die Mittel der Kunst und Kultur Menschen miteinander ins Gespräch kommen sollen. Strube erzählt auch, wie er im „MM“ über die Ausbildung von Schülern zu Europabotschaftern an der Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried las und daraufhin eine Kooperation zwischen Stiftung und Schule auf die Beine stellte. Weitere Projekte für die Region und im Sinne der lokalen Demokratie sollen folgen.