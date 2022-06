„Dass wir das krabbelnde Kind aus Versehen platt treten würden (. . .) schien uns unwahrscheinlich – das war uns auch bei unserem Führhund nie gelungen. Es in der Wohnung nicht wiederfinden? Unwahrscheinlich, anders als Hausschlüssel oder Stock schreien Babys doch“: Hannah Reuter hat lange in einer Kolumne in der „taz“ Einblicke in ihr Leben als blinde Mutter gegeben. Schonungslos ehrlich und

...