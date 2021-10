In der Stimme von Vanessa Schlesier klingt Begeisterung mit. „Es sind die süßesten zwei Kerle, die man sich vorstellen kann“, sagt sie. „Jeden Abend haben sie verhindert, dass ich in mein Zimmer reinkomme. Ich musste erst mit den beiden spielen und sie durch die Gegend wirbeln.“ Es sind spürbar schöne Erinnerungen an die Zwillingsbrüder in Schlesiers Unterkunft in Islamabad. Die schönen

...