Holger Gremmers ist auf der Suche. Früher, in seinem alten Leben, an das er sich kaum noch erinnern kann, hat der 53-jährige Mannheimer immer neue Drogen gesucht. Erst war es ein Joint, später Heroin. Gespritzt, inhaliert, geschnupft. 25 Jahre ging das so. Heute sucht Gremmers Wege. Im Odenwald, in der Pfalz, im Schwarzwald. Mal sind diese 30 Kilometer lang, mal 60 oder auch 80. Je nachdem,

...