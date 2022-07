Wie ein hübsches Detail eines Abrisshauses dem Abriss entgehen kann

Die Rettung zeichnet sich ab: Der Portikus am Haus der ehemaligen Friedhofsgärtnerei Karcher, das für Zwecke des Klinikums abgerissen werden soll, könnte auf dem Hauptfriedhof eine neue Heimat finden und als Teil eines neuen Habitats für Eidechsen in den „Garten der Geschichte“ versetzt werden.

Der Portikus mit dorischen Säulen und Pfeilern könnte nach dem Abriss des Karcher-Gebäudes weiterleben – auf dem Hauptfriedhof. © Baumann

„Damit würde eine über 150-jährige Tradition im Stadtbild ablesbar bleiben und ein ästhetisch ansprechendes historisches Detail erhalten werden“, hofft Volker Keller, Zweiter Vorsitzender des Vereins Stadtbild Mannheim, der sich schon lange mit dem Objekt befasst.

Das 1,7 Hektar große Areal gehört inzwischen dem Land, das laut Keller ebenso eine solche Lösung befürwortet wie der Hauptfriedhof. Denn der Abriss des Gebäudes, das nicht unter Denkmalschutz steht, ist beschlossen und nur der genaue Zeitpunkt noch offen. Für das Gelände der ehemaligen Friedhofsgärtnerei liegt aber bereits ein Bebauungsplan vor, wonach dort ein Forschungs- und Lehrcampus für das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg entstehen soll, um die zum Teil außerhalb des Klinikgeländes verstreute Forschungs- und Lehrinfrastruktur zusammenzufassen.

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde 1914 von der Friedhofsgärtnerei Karcher erbaut. Die Familie Karcher ist, so hat Volker Keller festgestellt, bereits 1860 im Mannheimer Adressbuch genannt. Sie stellte die „Totengräber“, „Friedhofsaufseher“ und Gärtner bereits seit der Ursprungszeit des 1842 eröffneten Hauptfriedhofs. „Das Grundstück an markanter Stelle links vom Eingangsportal des Hauptfriedhofs wurde über einen Zeitraum von mindestens 150 Jahren entsprechend genutzt“, so Keller.

Im „Garten der Geschichte“

Als „bemerkenswert“ stuft der Experte vom Verein Stadtbild den Treppenhauserker über einem aufwendigen Portikus ein. Der Vorbau besteht aus dorischen Säulen und Pfeilern und aus symmetrisch angeordneten seitlichen Treppenaufgängen aus Sandstein. Wenn sich auch das Gebäude nicht erhalten lasse, fordert der Verein Stadtbild doch zumindest eine „spätere Sichtbarmachung der Eingangsarchitektur“. Denn immerhin hat das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart das Gebäude 2017 zwar nicht unter Schutz gestellt, aber als „interessantes Objekt“ wahrgenommen und registriert. Keller ist daher dankbar, dass das Amt Mannheim und Heidelberg von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, das für die Klinikbauten zuständig ist, die Idee des Vereins unterstützt, den Portikus auszubauen und zu erhalten. Im „Garten der Geschichte“, einem 2017 neu angelegten früheren Reihengräberfeld, stehen die Grabsteine von Menschen, die zu Lebzeiten die Stadtgeschichte geprägt haben, deren Gräber aber – oft weil es keine Angehörigen mehr gibt – aufgegeben wurden.

Das unter Denkmalschutz stehende alte Kesselhaus und die frühere Desinfektionsanstalt an der Röntgenstraße bleiben aber erhalten und werden in die Bebauung einbezogen.