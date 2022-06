Zwei Jahre und drei Monate Haft lautete gestern am Landgericht das Urteil gegen einen Bosnier, der im August 2020 in eine Wohnung in der Neckarstadt eingebrochen ist. Er stahl Schmuck und Uhren, die er nach eigenen Angaben teilweise am gleichen Tag an einen Juwelier in Mannheim verkaufte und dafür „ungefähr 300 bis 400 Euro“ bekam. Modeschmuck, den der Juwelier nicht haben wollte, warf der

