Wie die Realität die Träume beeinflusst

„Verbindung“: Das Thema, um das es sich in diesem Jahr beim bundesweiten Wettbewerb „Jugend präsentiert“ dreht, ist weit gefasst. Es geht um naturwissenschaftliche Fragestellungen. Da können Wetterphänomene ebenso beleuchtet werden wie die Einsatzgebiete von Quantencomputern oder Gründe dafür, warum Glühwürmchen leuchten.

Clara Legner und Nemea Holme vom Ludwig-Frank-Gymnasium (LfG) sind der Frage nachgegangen: „Wie ist die Verbindung zwischen Traum und Realität?“ Die beiden Schülerinnen schafften es mit ihren Präsentationen, sich gegen 4500 Mitbewerberinnen und Mitbewerber aus ganz Deutschland durchzusetzen – und an der Finalrunde der Top 20 in Berlin teilzunehmen.

In den ersten beiden Runden waren sie mit der Vorstellung ihres Zigarettenkippen-Projekts angetreten, mit dem sie beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ den ersten Platz geholt hatten. Danach widmeten sie sich unter anderem der Frage, wie Erlebtes oder Erinnerungen den Traum beeinflussen – aber auch, wie Gerüche, Geräusche und mehr in der Umgebung des Schlafenden sich auf den Traum auswirken. So taucht zum Beispiel bei vielen Träumen der Wecker auf. Wie das funktioniert, erklärten Clara und Nemea in ihrer Präsentation.

Die Jury bewertete vor allem die Professionalität der Präsentationstechnik. In der ersten Runde konnten die Teilnehmerinnen ein Coaching gewinnen, in dem ihre Technik bewertet, verbessert und geschult wurde.

Zur Endrunde ging es drei Tage lang nach Berlin, wo neben der Siegerehrung eine Stadtrallye auf dem Programm stand. „Wir hatten riesigen Spaß“, berichteten sie danach. Man wolle „vermitteln, dass es Freude macht, sich mit Naturwissenschaften und dem Kommunizieren von Wissen zu beschäftigen“, sagt Christian Kleinert, Projektleiter von „Jugend präsentiert“. Ab 1. November können sich Schüler für den Wettbewerb 2022 bewerben.