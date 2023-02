Wie das Mannheimer Grundbildungszentrum Analphabeten hilft

Mannheim. Online einen Arzttermin vereinbaren oder eine E-Mail-Adresse erstellen? Für Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, wird die fortschreitende Digitalisierung zum Problem. Allein in Mannheim, so schätzen Experten, sind rund 30 000 Erwachsene funktionale Analphabeten, also gering literalisiert.

Hier will das Grundbildungszentrum an der Mannheimer Abendakademie, eines von acht Zentren in Baden-Württemberg, ansetzen: Kurse sollen den Betroffenen helfen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, beruflich vorwärtszukommen. Neben dem Lesen und Schreiben ist dabei eine finanzielle, kulturelle, berufliche und vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie auch eine digitale Grundbildung nötig.

Wir werden die Grundbildung langfristig fördern und die Zentren entsprechend ausstatten. Theresa Schopper Baden-Württembergs Kultusministerin

Das Land fördert die Grundbildungszentren über Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und weiteren Landesmitteln. Bis 2027 stehen insgesamt 4,5 Millionen Euro für die ESF-Förderung der Alphabetisierung und Grundbildung bereit. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper machte bei ihrem Besuch am Mittwoch in Mannheim deutlich, dass die Finanzierung auch nach 2027 gesichert werde: „Wir werden die Grundbildung langfristig fördern und die Zentren entsprechend ausstatten.“

Schopper lobte die Abendakademie, einen der ersten Weiterbildungsträger in Baden-Württemberg, als Vorreiter - vor allem, wenn es um Kooperationen mit weiteren Trägern innerhalb der Stadt gehe. Die Ministerin schaute in der Quadratestadt den Teilnehmerinnen eines Kurses über die Schulter: „Ich habe dort gesehen, wie mühsam es ist, wenn man nicht schon in jungen Jahren lesen und schreiben lernt.“ Vor allem Frauen mit Kindern seien dann später benachteiligt, fügte die Landtagsabgeordnete Susanne Aschhoff hinzu: „Wenn Kinderbetreuung nicht gewährleistet ist, kommt man an diese Frauen nicht ran.“ Abendakademie-Geschäftsführerin Susanne Deß erklärte, dass Analphabetismus noch immer ein Tabu-Thema sei: „Wir haben schon Ende der 1970er Jahre Kurse angeboten, damals als Nähtreff, weil das Thema so mit Scham behaftet war.“

Weltmeisterin besucht Zentrum

Seit 2022 hat Baden-Württemberg übrigens auch eine Botschafterin für Alphabetisierung und Grundbildung: Die Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll machte sich am Mittwoch ebenfalls ein Bild vom Grundbildungszentrum: „Ich wurde als Spitzensportlerin immer unterstützt und möchte etwas zurückgeben, das Thema ins Licht rücken.“ Wie im Sport gebe es schließlich auch im Leben Rückschläge, die man überwinden müsse: „Der Erfolg muss Motivation sein, es lohnt sich immer, sich für etwas einzusetzen.“