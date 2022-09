Widerstand bei Festnahme

Ein 23-Jähriger hat sich am Mannheimer Hauptbahnhof gegen seine Verhaftung gewehrt und dabei einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Mann am späten Mittwochabend gegen 23.15 Uhr routinemäßig kontrolliert. „Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand“, so die Polizei weiter. Bei seiner Verhaftung leistete der Mann Widerstand und es kam zu einer Rangelei. Er musste gefesselt werden. Durch die Zahlung einer Strafe von 150 Euro konnte der Mann die Inhaftierung abwenden. Ihn erwartet dennoch ein Strafverfahren wegen des Angriffs. pol/vs

