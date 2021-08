Der Förderkreis der Stadtbibliothek Mannheim verteidigt den geplanten Neubau der Bildungseinrichtung auf dem Quadrat N 2 in der Innenstadt. In einer öffentlichen Stellungnahme weist der Verein Forderungen aus der Bürgerschaft zurück, das Gebäude anderswo in der Stadt zu bauen oder die Bibliothek in N 1 zu belassen. Dies sei „eigenwillig“ und nicht „nachvollziehbar“, weil wichtige Fakten

...