WhatsApp-Betrüger in Mannheim und der Region am Wochenende erfolgreich

Mannheim. WhatsApp Betrüger haben am Wochenende in Mannheim und Heidelberg erneut zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, erhielt ein Vater aus Mannheim am Sonntag eine Nachricht, dass sein angeblicher Sohn eine neue Telefonnummer habe. Diese Nachricht leitete er an die 52-jährige Mutter weiter, die von einer tatsächlichen Nachricht ihres Sohnes ausging. Der Betrüger bat um eine Überweisung eines Betrages in vierstelliger Höhe auf ein von ihm angegebenes Konto. Da die 52-Jährige vorab erfolglos versuchte, ihren Sohn telefonisch (unter der neuen und der alten Nummer) zu erreichen, überwies sie in der Folge das Geld in dem Glauben, ihren Sohn damit zu unterstützen. Als kurz darauf eine weitere Geldforderung kam, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige.

Einem 73-jährigem Heidelberger ging es ähnlich. Auch dieser überwies einen Betrag in vierstelliger Höhe an seine vermeintliche Tochter. Als diese sich jedoch kurze Zeit später telefonisch bei ihrem Vater meldete, flog der Betrug auf. Mit etwas Glück konnte der 73-Jährige die getätigte Überweisung stoppen und verlor kein Geld.