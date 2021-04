13 erste, 18 zweite, zwei dritte Plätze – und zwölf Qualifikationen für den Bundeswettbewerb vom 20. bis 27. Mai: Die Bilanz der Teilnehmer aus der Mannheimer Musikschule beim 58. Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ liest sich beeindruckend. 84 junge Musikerinnen und Musiker aus der Region, darunter 50 aus Mannheim, traten an. Allerdings nicht wie sonst üblich vor Ort. Sie sandten Videos mit ihren Beiträgen an die Bundesakademie in Trossingen und in Ochsenhausen.

Der zunächst geplante Regionalwettbewerb entfiel und wurde in der Altersgruppe zwölf bis 20 Jahre in Form eines Landeswettbewerbs durchgeführt. Es ist noch ein Regionalwettbewerb in der Mannheimer Musikschule für die Altersgruppen fünf bis elf Jahre im Juni geplant.

Erschwerte Vorbereitung

Ob der Bundeswettbewerb im Mai wie vorgesehen in Bremen und Bremerhaven stattfinden kann, ist offen – wegen der Pandemie. Die erschwerte auch die Vorbereitung deutlich. Die jungen Musikerinnen und Musiker mussten „ohne persönliche Kontakte zur Lehrkraft seit Mitte Dezember online ihre Beiträge vorbereiten, um dann selbstständig mit ihrem Smartphone oder Ähnlichem ein Video zu erstellen“, teilt die Stadt mit: „Dies allein stellt schon eine besondere Herausforderung für die Schülerinnen, Schüler und ihre Lehrkräfte dar und wurde mit den nun erzielten Erfolgen belohnt.“

Seit 1964 hätten mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche an „Jugend musiziert“ teilgenommen, „für einige von ihnen war dies der Start in eine Weltkarriere“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung. Trotz Pandemie meldeten sich in diesem Jahr bundesweit 15 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Dies zeige die hohe Akzeptanz des Wettbewerbs.

