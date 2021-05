Wertvolle Tipps von den Kreativen

Zahlreiche gemeinnützige Organisationen engagieren sich täglich für mehr Menschlichkeit. Um ihre Arbeit und Aktionen bekannter zu machen, aber auch, um Spender zu akquirieren, benötigen die Vereine Marketingstrategien – doch das kostet. Der Paritätische Regionalverbund Nordbaden hat daher nun die erste digitale Nightshift auf die Beine gestellt. Bei der Veranstaltung haben 20 Kreativschaffende aus neun Werbeagenturen mit fünf ausgewählten gemeinnützigen Organisationen aus Mannheim, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Kreis Karlsruhe zusammengearbeitet. Das Besondere: Alle Teilnehmer trafen sich in virtuellen Gruppenräumen. Gleichzeitig war die Veranstaltung in den digitalen European Social Economy Summit eingebettet.

„Wichtige Erfahrung“

„Für gemeinnützige Organisationen ist die Zusammenarbeit mit der Kreativbranche eine wichtige Erfahrung zur professionellen Vermarktung ihrer Angebote, aber auch zur besseren Vermittlung der Werte ihrer Arbeit und des persönlichen Engagements“, sagte Jörg Schmidt-Rohr, Sprecher des Paritätischen Regionalverbunds Nordbaden. „Aber auch für die Kreativbranche eröffnen sich vielfältige neue Perspektiven, Ideen und auch Erkenntnisse über den sozialen Bereich.“

Nach der Begrüßung war innerhalb der Teams Brainstorming angesagt. „Es ist eine große Herausforderung“, so Sonja Lingelbach, Referentin der Kreisgeschäftsstelle von Der Paritätische Baden-Württemberg. Zwölf Bewerber wollten vom Wissen der Experten profitieren. Eine Jury, der auch Joana Rettig, Redakteurin dieser Zeitung, angehörte, wählte aus den Aspiranten acht Vereine aus. „Wir haben eine bunte Mischung an Trägern“, sagte Lingelbach. Diese feilten mit Coaches knapp acht Stunden lang an ihrer Marketingstrategie.

Das Frauenhaus möchte das Interesse an seinem Angebot wecken, betonte Geschäftsführerin Nazan Kapan. Daher benötige man eine Beratung, wie Homepage und Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Medien funktionieren können, ohne die Anonymität der Betroffenen zu gefährden. Bekannter werden möchte auch Duha, der Verein für soziale Dienste. Die Zielgruppe seien Menschen mit Behinderungen sowie ihre Angehörigen, sagte Nazende Ergün. Sie hoffe auf mehr ehrenamtliche Mitarbeiter. „Wir wollen alle besser ansprechen können.“ Aus diesem Grund benötigt der Verein Ideen, wie die Homepage oder der Facebook-Auftritt attraktiver werden.

Der Drogenverein feiert 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Sozialpädagogin Talina Tatomir-Yeboah erhoffte sich, dass man mit Flyern und Aktionen auf dieses Ereignis aufmerksam machen und eine Kampagne dafür entwickeln kann. PLUS, die Psychologische Schwulen- und Lesbenberatung, wünschte sich Hilfe beim Aufbau einer neuen Homepage, um das vielfältige Angebot übersichtlich darzustellen, so Em Brett.

Das umfangreiche Angebot der Wespin Stiftung richtet sich speziell an Kinder- und Jugendliche. In Zukunft wolle man die Zielgruppen statt mit Einzelflyern mit einem Masterflyer informieren.

Die Kreativen gaben den Teilnehmern wertvolle Tipps – etwa dem Drogenverein. Für ihn wurde die Idee für einen Film geboren, der beim Neujahrsempfang gezeigt werden und das Jahresprogramm des Vereins einläuten könnte. cap

