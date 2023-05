Mannheim. Unbekannte haben aus mehreren in der Mannheim geparkten Autos Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei wurden an drei auf dem Parkplatz P6 in der Xaver-Fuhr-Straße abgestellten Fahrzeugen am Mittwochabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, auf noch ungeklärte Weise die Fensterscheiben der Fahrerseite geöffnet. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/833970 bei der Polizei zu melden.

