Werkzeug aus Baucontainer in Mannheim geklaut

Mannheim. Bisher unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen in Mannheim aus einem Baucontainer hochwertige Elektrowerkzeuge geklaut. Polizeiangaben zufolge stand der Baucontainer auf einer Baustelle in der Glücksteinallee. Wie die Täter zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, in den Container gelangten und wie hoch der Sachschaden ist, wird derzeit noch durch die Polizei ermittelt. Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung in diesem Zusammenhang gemacht haben, können sich unter Telefonnummer 0621/833970 bei der Polizei melden.

