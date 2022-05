Werfen mit Säckchen

Die Säckchen sind 400 Gramm schwer, mit Maiskörnern gefüllt, und man muss sie präzise in ein Loch eines hölzernen Bretts werfen – das ist Cornhole. Diese Trendsportart aus Übersee kann man nun auch in unserer Region betreiben, nämlich bei der DJK Feudenheim. „Das kommt aus Amerika, ist dort enorm weit verbreitet, aber in Deutschland gibt es erst 17 Vereine, die das machen – doch es kommt immer mehr“, informiert Siegfried Kattermann, Chef der Cornhole Freunde Feudenheim in der DJK. Vor drei Jahren gegründet, nehmen sie inzwischen an deutschen und auch an internationalen Meisterschaften teil, die in der Corona-Zeit per Video ausgetragen wurden. „Wir bringen so mehr Internationalität nach Mannheim“, kommentiert Edgar Lauer, der Vorsitzende der DJK Feudenheim, den Einsatz der neuen Vereinsgruppe. Er bedauert, dass in diesem Jahr nur wenige Sportvereine die Chance nutzen, sich bei dem Empfang zu präsentieren. Aber es sei eine sehr gute Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. pwr

