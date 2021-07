Werbung für die richtige Zielgruppe

Was ist die richtige Zielgruppe – und wie erreiche ich sie am besten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die zweite Auflage der „MM“-Akademie. Das Online-Seminar „Mediaplanung – wie erreiche ich meine Zielgruppe heute?“ beginnt am Freitag, 30. Juli, um 9 Uhr. Das Ende ist für 16 Uhr terminiert. Der Tagesworkshop soll Unternehmen eine professionelle Grundlage für Mediaplanung vermitteln. Dabei treffen die theoretische Grundlage der SRH-Fernhochschule auf die praktischen Erfahrungen der Haas-Mediengruppe, zu der auch der „Mannheimer Morgen“ gehört.

Gemeinsam mit der SRH-Fernhochschule hat der „Mannheimer Morgen“ zu Beginn des Jahres die Akademie ins Leben gerufen, um spannende Seminare zu verschiedenen Themenschwerpunkten anbieten zu können. Die neue Zusammenarbeit spiegelt sich dabei auch bei den Leitern des Workshops wider: SRH-Dozent Winfried Veeh (Bild oben) ist Unternehmer im Bereich der digitalen Medien und besonders auf den Aufbau von Digitalangeboten spezialisiert. Zuvor war Veeh bereits für die Vermarktung verschiedener Medienunternehmen im In- und Ausland tätig. Bianka Schwehm (Bild unten) arbeitet als Key Account Manager bei der Haas-Mediengruppe und betreut ausgewählte Kunden und Branchen für Haas Media. Zuvor war sie als Publishing Planner in einer Agentur tätig, wo sie vor allem die Print- und Digitalplanung für verschiedene Kunden übernahm. red (Bild: Privat)