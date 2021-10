Mannheim. Der Wirtschaftsstandort Mannheim präsentiert sich einem internationalen Fachpublikum der Immobilienbranche: Von diesem Montag an bis zum Mittwoch ist der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung auf der Messe Expo Real in München vertreten, am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Rhein-Neckar mit 17 Ausstellern aus der Region. Bei der nach eigenen Angaben größten Immobilienmesse Europas will Mannheim Investoren, Projektentwickler und Bauträger über die Investitions- und Ansiedlungsmöglichkeiten in der Stadt informieren. Ebenfalls vertreten sind die städtischen Gesellschaften GBG und MWSP, auch der für Wirtschaft zuständige Bürgermeister Michael Grötsch (CDU) wird nach München reisen.

Nach Angaben aus dem Rathaus werden unter anderem das Glückstein-Quartier, das Turbinenwerk, der Mannheim Medical Technology (MMT) Campus und das geplante Innovationszentrum Green Tech vorgestellt. Im Glückstein-Quartier, „ein repräsentativer Bürostandort und ein Stadtquartier mit hoher Lebensqualität“ sind von den ursprünglich zwölf stadteigenen Baufeldern aktuell noch zwei verfügbar. Mit deren Vermarktung ende die gemeinsame Erschließung des Areals durch die Mannheimer Wirtschaftsförderung und die Investoren im neuen Stadtquartier. Zuletzt wurde im September der umgestaltete Lindenhofplatz fertiggestellt, derzeit wird ein Zugangsgebäude zum Hauptbahnhof gebaut.

Turbinenwerk und Green Tech

36 300 Quadratmeter Büro- und Dienstleistungsflächen entstehen im Turbinenwerk Käfertal mit der Entwicklung des Gewerbeparks durch Aurelis Real Estate. Beim Innovations-Ökosystem MMT-Campus nahe dem Klinikum mit dem Technologiepark wurde im Juni das Business Development Center Cubex One eröffnet. Bis voraussichtlich Mitte 2022 wird die Alte Brauerei umgebaut, hier entstehen moderne Wohn- und Gewerbeflächen.

Für das Innovationszentrum Green Tech, das bis Ende 2024 ebenfalls im Glückstein-Quartier entstehen soll, wirbt die Wirtschaftsförderung bei Start-ups, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen, die im grünen Kontext Innovationsförderung und Klimaschutz zusammenführen.

Thematisiert werden auch die Entwicklungen am Gewerbe- und Bürostandort Mannheim. Konkret präsentiert werden das Honeycamp auf Taylor als erste Cocrafting- Community in Deutschland oder der Bürokomplex KOROS, der nach dem Auszug der Sparkassen-Versicherung bis Mitte 2023 umgebaut wird.