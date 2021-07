Wer war am 16. Juli im „Filmriss“?

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird in Mannheim nach Kontaktpersonen mit einem öffentlichen Aufruf gesucht. Der richtet sich an alle, die am Freitag, 16. Juli, in der Nacht auf Samstag in der „Filmriss“-Bar im Jungbusch waren. Dort habe sich zu jener Zeit eine infizierte Person aufgehalten, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Alle anderen Gäste sollen nun per Mail an 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline 0621/293 22 53 ihre Kontaktdaten melden und sich umgehend testen lassen. Offenbar hatte sich nur ein Teil der Besucher über die Luca-App registriert. Gesundheitsamtschef Peter Schäfer appelliert in diesem Zusammenhang an Veranstalter und Gastronomen, Kontaktdaten ihrer Gäste etwa über diese App digital zu erfassen. sma

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1