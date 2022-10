Nur knapp 57 Prozent der Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl 2021 in Mannheim ihre Stimme abgegeben. Der Arbeitskreis Demokratie der Grünen und das Antidiskriminierungsbüro nehmen das zum Anlass, am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr im Bürgerhaus in der Lutherstraße zu fragen: „Wer hat die Wahl?“ Die Vorsitzende der Gesellschaft für Wahlforschung, Sigrid Roßteutscher, spricht mit Daniel Bockmeyer vom AK Demokratie sowie mit Laura Lenz vom Antidiskriminierungsbüro und der Vorsitzenden des Migrationsbeirats Zahra Alibabanezhad, wie sich die Gruppe der Nichtwähler zusammensetzt und welche Möglichkeiten es gibt, sie an die Urne zu bringen. Der Eintritt ist laut Veranstalter frei. seko

