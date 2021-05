Wer hat Angst vor Spinnen?

Häufig wird die Größe der Tiere nach einer Begegnung unterschiedlich eingeschätzt – wie bei Spinnen. Doch welche Prozesse sind hierfür verantwortlich? Hängt die eigene Einschätzung davon ab, wie viel Angst eine Person hat? Psychologinnen und Psychologen der Universität Mannheim möchten dieses Phänomen anhand von verschiedenen Tierbildern – in dem Fall von Spinnen- und Schmetterlingsbildern – näher untersuchen. Für die Studie werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit oder ohne Angst vor Spinnen gesucht.

Teilnehmende erhalten die Möglichkeit, einen Einblick in interessante Forschung zum Thema Angst zu werfen und diese aktiv zu unterstützen. Durch die Teilnahme tragen die Probanden laut Pressemitteilung zu einem besseren Verständnis und potenziell zu Verbesserungen in der Behandlung von Angststörungen bei. Die Teilnahme an der Studie dauert rund 20 bis 30 Minuten. Im Zuge der Studie können Teilnehmende bei einem Gewinnspiel mitmachen, bei dem 15-Euro-Einkaufsgutscheine verlost werden. Die Studie kann nur am PC durchgeführt werden (nicht auf einem Tablet oder Smartphone) und wird von den Browsern Chrome, Edge, Opera und Safari unterstützt (Achtung: kein Firefox). Die Studie läuft voraussichtlich bis Ende Juni. lia