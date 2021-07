Wer alles in Mannheim kandidiert

Acht Männer und vier Frauen kämpfen bei der Bundestagswahl am 26. September in Mannheim um das Direktmandat. Von ihnen sitzt bisher nur Gökay Akbulut (Linke) bereits im Berliner Parlament. Ihr und den elf anderen hat der Kreiswahlausschuss am Freitag grünes Licht für die Kandidatur gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Bundestagswahl entscheiden die Erststimmen darüber, wer aus Mannheim direkt gewählt wird. Andere können dann – je nach dem, wie sie auf der Landesliste ihrer Partei positioniert sind – noch über die Zweitstimmen nach Berlin gelangen. Von denen hängt ab, wie viel Prozent und damit wie viele Sitze auf die einzelnen Parteien entfallen.

Hier die Übersicht, wer in Mannheim für welche Partei antritt. Hinter den Namen stehen Beruf, Geburtsjahr und -ort sowie Wohnort.

CDU: Roland Hörner, Hafendirektor a.D., 1954 in Hameln, Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SPD: Isabel Cademartori, Wirtschaftspädagogin, 1988 in Bad Saarow-Pieskow, Mannheim

Grüne: Melis Sekmen, Studentin, 1993 in Mannheim, Mannheim.

FDP: Konrad Stockmeier, Marktforscher, 1977 in Heidelberg, Mannheim.

AfD: Jörg Finkler, Polizeibeamter, 1972 in Wadern, Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Linke: Gökay Akbulut, Sozialwissenschaftlerin und Bundestagsabgeordnete, 1982 in Pinarbasi, Mannheim.

Die PARTEI: Simon Matheis, arbeitslos, 1992 in Bad Dürkheim, Bad Dürkheim.

FREIE WÄHLER: Stephan Frauenkron, Dipl.-Verwaltungswirt, 1983 in Hardheim, Mannheim.

ÖDP: Joachim Förster, Maschinenbautechniker, 1958 in Mosbach, Schwarzach.

MLPD: Josef Buck, Chemiearbeiter, 1961 in Saulgau, Mannheim.

dieBasis: Lars Ebert, Biophysiker, 1964 in Hilden, Dossenheim.

KlimalisteBW: Johanna Legnar, Kommunikationsdesignerin, 1988 in Heidelberg, Schriesheim. sma