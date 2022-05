Wenn vierbeiniger Nachwuchs Papas Garage erobert

Noch zieht Erwin das Strohbett zu Füßen seiner Mama dem etwas wackeligen Stand auf eigenen Beinen vor. Meistens zumindest, denn von wegen Kaltblüter: Kaum hat er mit staksigem Schritt den Stall verlassen, gibt der kleine Pfalz-Ardenner ganz schön Gas. Das wenige Wochen alte Fohlen ist einer der Stars der Tierlehrschauen von Halle 44 – und natürlich ständig unter Beobachtung von Kinderaugen.

Elterliches Kopfschütteln

Ungeduldig versucht Helena Ramp zwischen den Stall-Gitterstäben eine möglichst günstige Sicht auf das anthrazitfarbene Fellbaby zu erhaschen. Jedenfalls steht für die Fünfjährige mit der pinkfarbenen Schleife am Strohhut jetzt schon fest: „Ich will ein Fohlen.“ Leider erntet sie für diese Ankündigung erwartungsgemäß nur elterliches Kopfschütteln. „Das geht doch nicht Helena“, präzisiert die Mama. „Doch, der Opa baut einen Stall“, schlägt die hartnäckige Horrenbergerin vor. Oder noch besser: „Papa parkt sein Auto draußen, und Erwin kommt in die Garage.“ „Na, super“, erwidert der Familienvater. „Sie müssen wissen, sie liebt Pferde“, erklärt er den umstehenden Besuchern, die den kontroversen Dialog miterleben dürfen – und ihn vielleicht so oder ganz ähnlich schon mit den eigenen Kindern geführt haben. Ein Schild an Erwins Box mit den Worten „Unverkäuflich“ spricht dafür, dass die Fünfjährige ganz und gar nicht allein mit ihrem Wunsch ist. Doch auch wenn Helena heute wahrscheinlich kein Pferd geschenkt bekommt: Die Schau bietet die Chance, sich bei Gestütsbesitzern und Züchtern vor Ort über die Möglichkeiten einer Tierhaltung auf eigenem Grund und Boden zu informieren.

Aber es muss ja nicht gleich ein ganzes Ross sein. Am Stand des Bienenzuchtvereins Mannheim gibt es neben Produkten wie einem Sauna-Honig, der die Durchblutung beim Schwitzen anregen soll, bis zu Pollen fürs Müsli auch jede Menge Tipps zum Imkern im Schrebergarten.

Unter dem Motto: „Vom Ei zum Küken“ präsentiert der Landesverband Badischer Rassegflügel-Züchter frischgeschlüpfte Flaumbabys und stolze Hähne. Besonders prachtvoll sind die „Goldfarbigen Italiener“ eines Züchters aus Seckenheim.

Kiloschwerer Jungbulle

Gleich gegenüber warten die Köpfchen von knapp zwei Monate alten Walliser Schwarzziegen auf zart kraulende Besucherfinger. „Mensch, sind die wuschelig, wie Pudelfell“, findet Corinna Lauke, die mit Tochter Leonie die schwarz-weißen Zwillinge Mistral und Emil streichelt. „Mach schön ei, ei“, rät sie der Eineinhalbjährigen, die erst ganz vorsichtig und zögerlich, dann mit einem stolzen Lächeln die Locken zwischen den noch kaum daumengroßen Hörnchen der Vierbeiner berührt. Nebenan bringt der Hinterwälder Jungbulle Simon mit seinen fünf Monaten bereits etliche Kilos mehr auf die Waage als die Zicklein.

Im Mittelpunkt der Halle erstreckt sich die Teichlandschaft der Garten- und Landschaftsbau-Azubis der Stadt. Allerdings in diesem Jahr ohne Wassergeflügel, weil bei der Vorbereitung für die Schau die Vogelgrippe grassierte.

Übrigens: Helena hat – wie zu erwarten– kein Fohlen vom Mühlfeld in den Kraichgau mitgenommen. Dafür haben ihre Eltern Prospekte von den Gestüten eingepackt, die Pferde für Freizeitsportler züchten. Wer weiß – vielleicht geht Helenas Traum eines Tages doch noch in Erfüllung.