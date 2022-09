Wenn Körper und Seele stets leiden

Viele Frauen erleben körperliche und psychische Veränderungen vor dem Beginn der Menstruation. Manche Frauen leiden jedoch besonders stark unter Symptomen. Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder depressiven Verstimmung – „jeden Monat eine zermürbende Krise“, teilt das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) mit. Es handelt sich um die so genannte Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS), eine schwere Form des Prämenstruellen Syndroms.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die PMDS ist als spezielles Krankheitsbild bislang erstaunlich unbekannt, obwohl circa fünf Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter darunter leiden und ihre Lebensqualität gravierend beeinträchtigt ist“, betont das ZI. Mangelnde Kenntnis – auch unter Behandelnden – führe oft zu einer wahren Odyssee auf der Suche nach geeigneten Hilfsangeboten.

Die Expertinnen des ZI, Christine Kühner und Sibel Nayman erläutern die Symptome sowie mögliche Risikofaktoren der PMDS und stellen psychiatrische, gynäkologische und psychotherapeutische Behandlungsansätze vor. Der Vortrag in der Reihe „Psyche im Blick“ findet in der Mannheimer Abendakademie am Freitag, 30. September, um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Thema Mannheim Vorträge zum Semesterstart der Abendakademie im JGG Schönau Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Neues Programm der Mannheimer Abendakademie: Von Jammerfasten-Yoga bis Zazaisch lernen Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

„Psyche im Blick“ heißt die Vortragsreihe, die bisher unter dem Namen Akademie-Woche Psyche bekannt war, seit diesem Jahr. Sie ist eine langjährige Kooperation zwischen der Mannheimer Abendakademie und dem ZI. red/see