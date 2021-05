Wenn das Kind das liebste Kuscheltier verliert

… haben die meisten Kinder ein Lieblingskuscheltier. In unserem Fall ist es eine Peppa Wutz aus Stoff, die unsere Kleine schon seit einiger Zeit durch den Alltag begleitet. Ob beim Mittagessen, Zähneputzen oder beim Schlafengehen, das niedliche Schweinchen ist immer dabei. Auch auf den Spielplatz darf Peppa öfter mal mit. Kürzlich durfte das Kuscheltier im Buggy Platz nehmen, während unsere Kleine nach dem Spielen lieber laufen wollte. Und daheim wollte unser Sprössling zuerst in den Garten. Als sie abends ihre Zähne putzen sollte, bemerkte unsere Prinzessin zum ersten Mal den Verlust. „Wo ist Peppa?“, fragte sie argwöhnisch. „Sie macht einen kleinen Ausflug und ist bald zurück“, sagten wir mit gezwungenem Lächeln, während wir unauffällig versuchten, Kinder- und Wohnzimmer nach dem Kuscheltier abzusuchen. Doch das Schweinchen blieb verschwunden, und wir versuchten, das Kind abzulenken. Inzwischen rollten die ersten Tränchen. Glücklicherweise war unsere Kleine aber müde und schlief zum ersten Mal seit Langem ohne Peppa ein. Vermutlich war Peppa auf dem Heimweg aus dem Buggy gefallen. Wir überlegten, ob das Ablaufen des Heimwegs ein zulässiger Grund wäre, trotz nächtlicher Ausgangssperre das Haus zu verlassen. Doch am nächsten Morgen entdeckten wir im Garten auf der Rutsche eine rosafarbene Gestalt – die Kleine hatte Peppa dort vergessen. Und das Wiedersehen war dann besonders rührend. Tanja Capuana-Parisi

