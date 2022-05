Wenn Alkohol Probleme macht

Alkohol- und medikamentenabhängige Menschen und deren Angehörige bekommen Unterstützung in der Beratungsstelle von Caritas und Diakonie. In den Mannheimer Quadraten in D 7, 5 bekommen Neuankömmlinge zuerst eine professionelle Abklärung, welche fachliche Unterstützung sie ambulant oder stationär benötigen. Dann erhalten die Besucher Informationen darüber, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie in der Beratungsstelle erwarten können. „Die Leute kommen in ganz unterschiedlichen Situationen zu uns. Unser Ziel ist es, die Leute zur Behandlungsbereitschaft zu bewegen, eine intrinsische Motivation“, berichtet Thomas Wenz von der Suchtberatung der Caritas Diakonie, der für die Beratung und Koordination der vier Selbsthilfegruppen verantwortlich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ambulanten Beratungsstellen geben Hilfestellung. © Soeren Stache/dpa

In der Beratungsstelle gibt es beispielsweise Informationsgruppen für Menschen im „nassen“ Zustand, die vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) kommen und dort einen qualifizierten Entzug machen, aber auch für Menschen, die herausfinden möchten, ob bei ihnen überhaupt eine Alkoholabhängigkeit vorliegt. Eine reine Frauengruppe trifft sich etwa dienstagmorgens, eine andere Gruppe hat eine ältere Altersstruktur, zudem gibt es eine bunt gemischte Gruppe mit jüngeren Teilnehmern. In welcher Gruppe die jeweiligen Besucher am besten aufgehoben sind, koordiniert Hans-Peter Roos, Leiter der Selbsthilfegruppe des Kreuzbundes.

In einer Vorbereitungsgruppe, die von den Selbsthilfegruppen als modulartiges Angebot auf den Weg gebracht wurde, können suchtgefährdete oder suchtkranke Menschen mehr über ihre Lage erfahren. In vier Sitzungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, etwas zu den Auswirkungen von Sucht zu erfahren, die Selbsthilfegruppen kennenzulernen und dann möglicherweise selbst daran teilzunehmen. Man müsse nicht alkoholkrank sein, um eine Beratung zu bekommen, betont Wenz. „Man kann es auch für sich selbst abklären und sich informieren. Nicht jeder, der hier über die Schwelle tritt, ist Alkoholiker“, sagt er. Manche Menschen würden einen schädlichen Konsum bei sich erkennen, aber die Kriterien zur körperlichen und psychischen Abhängigkeit seien noch nicht erfüllt. Generell gelte ganz einfach: Wenn Alkohol Probleme macht, ist Alkohol das Problem. In den Selbsthilfegruppen unterstützen sich Betroffene und Mit-Betroffene, beispielsweise Angehörige, gegenseitig. Das Vertrauensverhältnis in der Gruppe sei ebenso wichtig wie die Verschwiegenheit und das regelmäßige Treffen. Die Gruppen sind Ansprechpartner für neu dazukommende Menschen und zeigen ihnen Wege auf.

„In den Selbsthilfegruppen sitzen Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Denen können Sie nichts vormachen“, sagt Wenz. Und gerade das macht die Selbsthilfegruppen so wichtig, um dauerhaft trocken zu bleiben. vg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2