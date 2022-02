Weniger neue Fälle

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mannheim hat sich weiter erhöht, allerdings nicht mehr so stark wie in den Tagen zuvor. Dem Gesundheitsamt wurden am Freitag (Stand 16 Uhr) 721 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet (Vortag: 1030). Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 49 932. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner auf 1605,8 (Vortag: 1464,2).

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigte am Freitag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 427 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Die Mehrheit aller in Mannheim nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen. Bislang gelten 44.282 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 5.223 akute Infektionsfälle. red

