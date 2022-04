Weniger Menschen ohne Job - sinkende Arbeitslosenquote auch in Mannheim

Baden-Württemberg. Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist im März weiter zurückgegangen. Gemeldet waren annähernd 212 900 Menschen und damit rund 6000 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank im Vormonatsvergleich um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent. Im März 2021 hatte sie 4,3 Prozent betragen. Die Zahl der Betriebe mit Kurzarbeit sank im Vormonatsvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat, als die Wirtschaft vom zweiten Corona-Lockdown betroffen war, sei die Nachfrage nach Arbeitskräften überall gestiegen, resümierte die Arbeitsagentur. "Der Normalisierungskurs nach Corona setzt sich fort", sagte der regionale Arbeitsagenturchef Christian Rauch.

Die Zahlen zeigen der Agentur zufolge noch keine Auswirkung des Ukraine-Kriegs. "Da bleibt es abzuwarten", sagte Rauch. Es gehe zunächst darum, Flüchtlingen Sicherheit und Obdach zu gewähren. Falls die Menschen bereit seien zu arbeiten, stehe die Bundesagentur bereit.

Quote sinkt auch in Mannheim

Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im März im Vergleich zum Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent gesunken. Dies teilte die Agentur für Arbeit Mannheim in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Diese Entwicklung sei saisontypisch. Insgesamt seien in Mannheim nach den Zahlen der Agentur für Arbeit im März 11.671 Personen als arbeitslos gemeldet worden. Das seien 171 Personen weniger als noch im Februar. Dabei gelten 5.442 Personen als Langzeitarbeitslose.