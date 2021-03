Der Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich im März robust gezeigt. Nach den am Mittwoch von der Agentur für Arbeit vorgelegten Zahlen sank die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent. „Auch im März ist eine saisontypische Entwicklung zu beobachten, damit setzt sich der bisherige Trend fort“, teilte die Agentur für Arbeit mit. Die Entwicklung in Mannheim entspricht dem Landes- und Bundestrend.

Zur Einordnung zieht die Behörde stets einen Vergleich zu den Werten der vergangenen fünf Jahre. Sowohl beim „Abgang in Erwerbstätigkeit“ als auch beim „Zugang aus Erwerbstätigkeit“ entsprechen die Zahlen in etwa denen der vergangenen fünf Jahre. In diesem Jahr waren Zu- und Abgänge fast ausgeglichen.

Blickt man allerdings auf das Vorjahr, so ist die Quote gegenüber März 2020 um 1,6 Prozentpunkte gestiegen. Auch die Zahl der Langzeitarbeitlosen hat deutlich zugenommen. Hier wirkt sich allerdings der Effekt aus, dass die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum die Zahlung dieser Leistung um drei Monate verlängert hat. cs