Weniger Leid für brandverletzte Kinder

Auszeichnung für das Zentrum für schwer brandverletzte Kinder am Universitätsklinikum (UMM): Die Kinderchirurgische Klinik hat den mit 1000 Euro dotierten zweiten Platz beim QuMiK-Qualitätspreis 2021 gewonnen. Wie die UMM mitteilt, zeichnet die Gesellschaft Qualität und Management im Krankenhaus (QuMiK), ein Zusammenschluss kommunaler Krankenhäuser in Baden-Württemberg, innovative Projekte aus, die die Qualität und Wirtschaftlichkeit in Gesundheitseinrichtungen verbessern.

Mit dem Projekt „Versorgung thermischer Verletzungen im Kindesalter mit Nanocellulose“ sollte die beste Behandlungsmethode für brandverletzte Kinder ermittelt werden. Dazu seien seit August 2018 im Zentrum für schwerbrandverletzte Kinder thermische Verletzungen zunehmend mit einer neuen Wundauflage aus Nanocellulose (Epicite Hydro) versorgt worden. Im Gegensatz zur alten Auflage nehme sie Flüssigkeit auf und gebe sie nach außen ab. Gleichzeitig schütze sie die Wunde. Ein schmerzhafter Wechsel der Wundauflage sei nur in Ausnahmefällen notwendig. „Im Vergleich zur bisherigen Wundauflage aus Polyurethanschaum hat die neue Auflage den Vorteil, dass sie bis zur Abheilung auf der Wunde verbleibt“, erläutert Ärztin Miriam Renkert, die das Projekt in der Kinderchirurgischen Klinik geleitet hat.

Durch den Einsatz der neuen Wundauflage konnten die Anzahl der Eingriffe in Narkose und die Dauer der stationären Aufenthalte erheblich reduziert werden. „Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Verbandswechsel bei den betroffenen Kindern deutlich weniger Schmerzen verursachen und somit weniger traumatische Erlebnisse hervorrufen“, so Renkert. Die Behandlung sei körperlich und psychisch besser zu bewältigen.

Daher sei die Verwendung der Wundauflage aus Nanocellulose als neuer Behandlungsstandard festgelegt worden. „Auch kooperierende pädiatrische Klinken haben die Therapie eingeführt und damit positive Erfahrungen gemacht“ berichtet Renkert. red/cs

