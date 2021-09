Wendeverbot missachtet - Pkw kollidiert in Feudenheim mit Straßenbahn

Mannheim. Weil ein Autofahrer ein Wendeverbot missachtet hat, ist er sein Wagen am Freitagmittag von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, wollte der Fahrer, der gegen 12.50 Uhr auf der Feudenheimer Straße in Richung Hauptstraße unterwegs war, das Wendemanöver auf Höhe der Straße „Im Aubuckel“ durchführen. Dabei habe er die Straßenbahn übersehen, sodass sei Auto frontal mit der Tram kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand des Sprechers habe es keine Verletzten bei dem Unfall gegeben.

Am Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Straßenbahn wurde der Schaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro beziffert. Die Polizei regelte an der Unfallstelle den Verkehr. Der Straßenbahnverkehr war zweitweise unterbrochen. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Gegen 14.30 Uhr waren die Arbeiten an der Unfallstelle beendet und die Fahrbahn wieder freigegben.