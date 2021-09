Weltoffen und engagiert im Dienst der Freireligiösen

Stets freundlich, weltoffenen und humorvoll: So habe sie das bürgerschaftliche Leben in der Stadt mitgeprägt, gratuliert Max Wäldele, Sprecher der Freireligiösen Landesgemeinde Baden, Sieglinde Duda (Bild). Die rüstige Rentnerin und gebürtige Pfälzerin feiert an diesem Dienstag ihren 80. Geburtstag.

Duda war jahrzehntelang als Verwaltungsleitung für die Freireligiöse Gemeinde und das Karl-Weiß-Heim tätig. Im Rentenalter übernahm sie zunächst die ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderätin, später den Vorsitz der Mannheimer Gemeinde und den Verwaltungsratsvorsitz des Karl-Weiß-Heims. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende der Gemeinde und nach dem Tod von Roland Weiß geschäftsführende stellvertretende Vorsitzende des freireligiösen Wohlfahrtsverbandes. Dazu kommt ihr bürgerschaftliches Engagement – mehr als 20 Jahre lang unter anderem als Beisitzerin im Vorstand des Seniorenrats und im Jugendhilfeausschuss. Viele Konzerte der Mannheimer Liedertafel hat sie moderiert. Ihr momentan größtes Projekt ist die Inbetriebnahme des Neubaus des Karl-Weiß-Pflegeheims auf Franklin.

Vielen Mannheimern sei Sieglinde Duda „als rüstige und lebensfrohe Kurpfälzerin ein Beispiel dafür, dass es immer wieder lohnt, sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Belange anderer einzusetzen“, würdigt Wäldele die Jubilarin.