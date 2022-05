Mannheim. Im Bereich vom Hans-Reschke-Ufer in der Nähe vom Carl-Benz-Stadion ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort kommt es aktuell zu einem Großeinsatz der Polizei in der Mannheimer Oststadt. Es laufen derzeit die Vorbereitungen für eine Evakuierung. Die Bombe soll offenbar noch heute entschärft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1