Weltkindertag unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“ - Auch Mannheim beteiligt sich

Mannheim. Der Weltkindertag jährt sich am Montag, 20. September, unter dem von UNICEF zugeschriebenen Motto „Kinderrechte jetzt!“. Die Stadt Mannheim teilt mit, dass auch in der Quadratestadt Kinderinteressen aufgegriffen werden. So haben beispielsweise 90 Kinder und Jugendliche im Beteiligungsmodell „68DEINS!“ ihre Bedürfnisse zum Thema „Freiraum“ unter anderem dem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz mitgeteilt. In den weiteren Entscheidungen sollen diese Vorschläge und weitere Ideen aus den regelmäßig stattfindenden Stadtteilversammlungen berücksichtigt werden, teilt die Stadt mit. „Damit soll sichergestellt werden, dass in Mannheim Kinder als Expert*innen in eigener Sache ernst und wahrgenommen werden“, betont Jugendbürgermeister Dirk Grunert.

Um junge Menschen in Mannheim besser schützen zu können, wurde außerdem das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ eingeführt. Das Siegel erkennt den Willen der Kommune zur Umsetzung der UN-Kinderrechte an. Laut der Stadt Mannheim soll damit eine umfassende Kinderfreundlichkeit in kommunalen wie auch politischen Prozessen erreicht werden.

Besondere Förderung in Pandemiezeiten

Die Stadt teilt weiter mit, dass ein Projekt zur Förderung von Kindern und Jugendlichen insbesondere in Zeiten von Corona geplant ist. Mithilfe von Bundes-, Landes- und kommunalen Mitteln sollen die Bereiche gesundheitliche und schulische Förderung, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialkompetenz sowie psychische Gesundheit und psychologische Beratung abgedeckt werden.

Zur Jugendförderung sei außerdem eine Kinderrechte-Rallye in der Mannheimer Innenstadt im Herbst geplant. Sie soll den Kindern die Möglichkeit geben, selbstständig und kostenfrei in Mannheim auf Entdeckungsreise zu gehen und zu erkunden, wie und wo die Rechte von Kindern hier eine ganz besondere Rolle spielen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

