Welche Beleidigungen am Arbeitsplatz erlaubt sind

Übrigens dominiert in vielen Firmen nach wie vor Homeoffice. Bei einer Befragung, was im Zuhause-Büro vermisst wird, nannten erstaunlich viele den Flurfunk samt Frotzeleien. Dass sich diese Kombi durch verbale Kreativität auszeichnet, belegen Linguisten. Schließlich heißt es beim so beliebten wie berüchtigten Bürolästern Formulierungen zu finden, mit denen sich Dampf ablassen lässt – aber ohne den Job zu riskieren, was für das verpönte A-Wort keineswegs zutrifft. Hingegen gelten „Ameisentätowierer“ oder „Kirschkernschnitzer“ als juristisch unbedenklich, wenn damit Pedanten verhohnepiepelt werden. Hüllwörter, sie erweisen sich beim Kaffeeküchentratsch als hohe Kunst der Verunglimpfung. „Intelligenzallergie“ statt Inkompetenz hört sich geradezu geistreich an, obwohl das Gegenteil gemeint ist. Und für unfähige Männer und Frauen mit Uniabschluss kursiert der Spotttitel „Diplomstümper“. Gefürchtet sind im Joballtag jene, die Kraft und Nerven rauben – „Energievampire“ eben. Sie rangieren in der Häme-Hierarchie noch vor den „Excelbitionisten“, die bei Konferenzen mit Exceltabellen traktieren. Und wer kennt sie nicht, die „Logorrhöetiker“ mit Sprechdurchfall, die einem mindestens so auf den Keks gehen wie dauerquatschende „Laberlaminatoren“. Dann schon lieber „Postleitzahlenaddierer“, die zwar nichts Sinnvolles tun, aber auch nicht so tun, als täten sie dies. Bekanntlich atmen „Lethargiestrategen“ auf, wenn ein Team gebildet wird – denn das bedeutet: Toll, ein Anderer macht‘s!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Waltraud Kirsch-Mayer